نادر السيد لمصراوي: عدت لتدريب شباب طامية لاستكمال النجاحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر

أعلن نادر السيد مرمى الأهلي والزمالك السابق، عن عودة لتدريب نادي شباب طامية، مشيرا أن الظروف أصبحت أفضل الآن في الفريق.

وقال نادر السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "عدت لتدريب فريق شباب طامية من جديد ، ومجلس الإدارة تحدث معي من أجل العودة واستكمال ما حققناه الموسم المنقضي".

وأضاف السيد: "أيضا عودي جاءت استكمالا لمسيرتي التدريبية وتحقيق طموحاتي التدريبية، والظروف أصبحت أفضل الأن في النادي مقارنة بالموسم الماضي".

واختتم: "قادرين على بناء فريق جيد، ووقعت مع مجلس إدارة النادي على عقد مدته موسم".

وفي وقت سابق اعتذر نادر السيد عن استكمال مهمته التدريبية مع شباب طامية ضمن مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية بسبب خوض فترة تدريبية في أوروبا.