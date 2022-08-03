رسميًا.. شوقي غريب مدربًا للمقاولون العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أعلن نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، اليوم الأربعاء، الاتفاق مع شوقي غريب لقيادة فريق "ذئاب الجبل" خلال الفترة المقبلة.

وأفاد البيان الرسمي من نادي المقاولون العرب، أن محسن صلاح عقد جلسة مطولة مع شوقي غريب المدير الفني الجديد، ومحمد عادل فتحي المشرف العام على فريق الكرة، تم من خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل.

ومن المقرر أن يعلن شوقي غريب الجهاز الفني خلال الساعات المقبلة، حيث جاء تولي غريب ليكون بديلاً للمدرب محمد عودة والذي رحل عقب الخسارة من فيوتشر بهدف دون رد ضمن حسابات الأسبوع الـ28 بمسابقة دوري We المصري.

وكان "الخليج 365" كشف في الساعات الماضية اقتراب شوقي غريب من قيادة المقاولون العرب. (طالع التفاصيل)

ويعاني فريق المقاولون العرب على مستوى النتائج في الموسم الحالي (2021 - 2022)، الأمر الذي أدى إلى تواجد الفريق في المركز قبل الأخير (المركز 17) برصيد 25 نقطة.

ومن المقرر أن يبدأ شوقي غريب مهمته الرسمية الأولى مع فريق المقاولون العرب بمواجهة فريق بيراميدز يوم السبت المقبل.