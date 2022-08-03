فيتوريا يشاهد الأهلي وفاركو من المدرجات.. ويجتمع مع اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط

تفقد الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مبني اتحاد الكرة، حيث تعد هذه هي الزيارة الأولى له منذ توليه المهمة رسميًا.

وكشف الاتحاد خلال بيان له، عن عقد جلسة مع الجهاز الفني الجديد بقيادة روي فيتوريا، بحضور حازم إمام و محمد بركات ودينا الرفاعي أعضاء المجلس.

ويحضر البرتغالي روي فيتوريا و الجهاز المعاون مباراة الأهلي، وفاركو بالدوري المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ووصل البرتغالي فيتوريا للقاهرة فجر اليوم الأربعاء من أجل متابعة عمله بعد التوقيع على عقود تدريب منتخب مصر رسميا منذ عدة أيام ، على أن يحضر باقي المباريات تباعا بالتنسيق مع جهازه المعاون.