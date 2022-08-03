العين يخطف "هدف الزمالك" بضم موهبة الفتح المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي العين الإماراتي، اليوم الأربعاء، توصله لاتفاق مبدئي لضم متوسط ميدان الفتح الرياضي المغربي المهدي مبارك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان صاحب الـ21 عامًا، ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف الزمالك بعد إعلان نادي الفتح المغربي برغبة الإدارة في رحيل اللاعب للخارج وليس الانتقال لصفوف الرجاء أو الوداد المغربيين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي العين، على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، إلى اتفاق الإدارة مع تادي الفتح الرياضي لانتقال المهدي مبارك إلى صفوف "الزعيم".

وكان "الخليج 365" نشر صباح السبت الماضي، إلى وجود مفاوضات بين الزمالك وإدارة الفتح الرياضي لضم المهدي مبارك. (طالع التفاصيل)

وحاول الزمالك ضم اللاعب المغربي الشاب من أجل تدعيم مركز وسط الملعب بعد رحيل طارق حامد لصفوف اتحاد جدة السعودي خلال الصيف الحالي.

جدير بالذكر أن المهدي مبارك شارك في 25 مباراة خلال الموسم المنقضي، إلا أنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.