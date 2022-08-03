مرتضى منصور: ستاد الزمالك سيكون مشابها لملاعب لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - زوار يلا كورة الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة للمؤتمر الصحفي لنادي الزمالك، المقام بالصالة المغطاة في القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر إعلان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن التفاصيل الخاصة بموعد الانتهاء من استاد النادي، وفرع مدينة 6 أكتوبر، والعضويات الخاصة به.

وقال مرتضى منصور في المؤتمر إن فرع 6 أكتوبر لن يكون ناديا فقط، بل مدينة رياضية كاملة شاملة كل شيء رياضيا وطبيا واجتماعيا.

وأضاف رئيس الزمالك: "حلم الاستاد على الأبواب، ويأتي استكمالا لثورة الإنشاءات بعد قناة الزمالك التي حققت أعلى المشاهدات، قمنا بالتوقيع على عقود إنشاء ستاد الزمالك الجديد وسددنا آخر قسطين بخصوص أرض 6 أكتوبر، وآخر قسط تم سداده قبل موعده بعام كامل".

وتابع: "فرع أكتوبر سيكون على مستوى عالمي ولن نخدع الأعضاء، سنقوم بعمل ستاد عالمي على طريقة ملاعب لندن، وسيكون على حسابنا وليس نستأجر ملعبا، وقمنا بعمل جميع التراخيص الخاصة بفرع 6 أكتوبر والمتعلقة بالكهرباء والمياه والصرف الصحي وتحاليل التربة وغيرها، ووصل عددها إلى 16 رخصة".

وأردف: "الأخوة الذين طالبوا بإطلاق اسمي على ستاد الزمالك أقول لهم آسف، الملعب سيكون باسم ستاد نادي الزمالك، وسيتسع لـ45 ألف مشجع".

وأكمل: "حصلنا على أرض في 6 أكتوبر مكان مول العرب حاليا، لكن للأسف خسرناها بسبب أحد رؤساء النادي السابقين، وبعدها قمت بالحصول على قطعة أرض أخرى لفرع النادي هناك".

وواصل: "نادي الزمالك اكبر من الجميع، وعندما وضعنا أسس الانضباط والالتزام وفقنا الله، قلت إن أي لاعب لن يأتي للتجديد في الموعد الذي حددنا لن نجدد له وهذا ما حدث".

واستمر: "تم إيقاف العضويات الجديدة في نادي الزمالك، وأي عضو في النادي سيحصل على عضوية مجانية في النادي النهري وفرع 6 أكتوبر، سيكون هناك فرصة للأعضاء الجدد لتقسيط العضويات الخاصة بفرع 6 اكتوبر اعتبارا من يوم الأحد المقبل بحضور مندوب من بنك مصري".

وأوضح: "ستكون هناك تخفيضات لأول 5 آلاف عضو بعدها ستم فتخ باب العضوية في الفرع الرئيسي مقابل 500 ألف جنيه، نحن لن نكون أقل من أي ناد آخر، الزمالك سيكون أغنى ناد في مصر وسنكون قادرين على التعاقد مع أي لاعب حتى لو من ريال مدريد، علينا الآن البداية بالبناء، عندما عدنا للنادي لم يكن هناك أي أموال، لكن الآن النادي به ربع مليار جنيه بجانب مستحقاتنا من قضية محمود كهربا، فضلا عن أموال الرعاية والبث"

وأشار مرتضى منصور إلى أنه سيتم إطلاق اسم جيسوالدو فيريرا، مدرب الفريق الأول، على أكبر حديقة في نادي الزمالك، مضيفا: "هو مدرب كبير كان رافضا أن يعود للتدريب ولكنه احترم رغبتنا في إعادته لقيادة الفريق".

وأتم: "المباريات الأخيرة تسببت في إعادة تفكير فيريرا في الصفقات مرة أخرى، ونمتلك ذخيرة أكثر من رائعة في قطاع الناشئين".