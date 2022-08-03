تعرف على حقيقة استمرار إصابة بدر بانون في القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

كشف محمد السويدي رئيس جهاز الكرة بنادي قطر عن سبب غياب بدر بانون عن الظهور مع نادي قطر خلال لقاء العربي، كما أشارت صحيفة العرب القطرية أن اللاعب يحتاج لأسبوع للدخول مع الفريق.

وانتقل بدر بانون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من الأهلي إلى قطر القطري، بعقد يمتد لثلاثة أعوام، بقيمة 2.5 مليون دولار.

وأكد محمد السويدي رئيس جهاز الكرة بنادي قطر، على جاهزية بدر بانون بدنيا وصحيا، ولا توجد أي مشاكل في إشراك اللاعب سوى الحصول على الضوء الأخضر من اسبيتار.

وقال السويدي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الدوري والكأس القطرية": "الفحوصات مجرد إجراءات روتينية واللاعب جاهز فنيا وبدنيا، ونحن ننتظر الضوء الأخضر من اسبيتار"

في نفس السياق، أشارت صحيفة "العرب" القطرية أن بانون يخضع لفحوصات طبية كاملة في مستشفى اسبيتار للتأكد من سلامته، تمهيدا لإتمام إجراءات انضمامه وتسجيلة.

وأضافت الصحيفة أن هذه الفحوصات بسبب معاناة اللاعب من مضاعفات فيروس كورونا والتي أثرت على عضلة القلب، وهو ما أخر تسجيله حتى الآن، ويحتاج لأسبوع للانتهاء من الإجراءات.