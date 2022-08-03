ديلي ميل: دي يونج قريب من تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

كشفت تقارير صحفية إجليزية عن اقتراب حسم تشيلسي لصفقة فرانك دي يونج من برشلونة الإسباني، رغم محاولات مانشستر يونايتد خطف اللاعب.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" أن مانشستر يونايتد حاول الدخول بقوة في الصفقة للفوز باللاعب، ولكن تشيلسي استطاع اقناع اللاعب.

وأضافت الصحيفة بأن تشيلسي قادر على الوصول للعرض الكبير الذي قدمه مانشستر يونايتد والذي يصل إلى 71 مليون جنية استرليني، ولكن يحاول البلوز إغراء اللاعب بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وأكملت الصحيفة، بأن يونايتد لم يتخل عن سعيه لتحقيق هدف إيريك تين هاج وصاحب الأولوية هذا الصيف، لكن دي يونج متردد في الانتقال إلى أولد ترافورد واللعب في الدوري الأوروبي.

الجدير بالذكر أن برشلونة يحاول التخلص من دي يونج؛ بسبب راتبه المرتفع، ورفضه تقليل الراتب أو فسخ التعاقد.