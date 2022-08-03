مفاجأة.. بدر بانون لم يوقع على عقود انتقاله إلى نادي قطر

الشارقة - اميمة ياسر -

فجر سالم المري، محلل قنوات الكأس القطرية، مفاجأة كبيرة، حيث أكد أن المدافع المغربي بدر بانون، لاعب الأهلي السابق، "لم يوقع على عقود انتقاله إلى نادي قطر القطري حتى الآن".

يأتي هذا بعد أيام من إعلان نادي قطر القطري تعاقده رسمياً مع بدر بانون، قادماً من النادي الأهلي، وتقديمه رسمياً بقميص النادي.

ووفقاً لصحيفة "الوطن"، فقد دخل محللو القناة في نقاش ساخن مع سالم المري، مؤكدين أن النادي أعلن بشكل رسمي التعاقد مع بدر بانون، لكنه رد بالقول: "يجب أن يجتاز اللاعب الكشف الطبي أولا حتى يوقع العقود مع النادي".

وأضاف "المري": "الطرفان توصلا لاتفاق بشأن انتقال اللاعب إلى صفوف قطر القطري، لكن العقود لم توثق حتى الآن".

والأحد الماضي، أعلن نادي قطر القطري تعاقده رسميًا مع المغربي بدر بانون، قادماً من النادي الأهلي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي القطري بموقع "تويتر" صوراً من توقيع بدر بانون رسميًا للنادي، وانضمامه لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، مُعلقا: "السلطان بدر بانون قطراوي".

يشار إلى أن بدر بانون ابتعد عن كرة القدم طوال الأشهر الماضية بسبب مشكلات في القلب، جراء مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

ورفض بانون فكرة البقاء داخل الأهلي، مفضلًا الرحيل عن النادي والاتجاه إلى الدوري القطري، في ظل وجود ظروف خاصة دفعته للرحيل بحسب تصريحات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأحمر، في وقت سابق.