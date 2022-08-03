كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وفاركو اليوم.. الموعد والقناة الناقلة والغيابات والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف الأهلي، نظيره فاركو، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويدخل الأهلي اللقاء متاثرا بتعادله السلبي مع المقاولون في الجولة الماضية، وابتعاده نسبيا عن المنافسة عن اللقب.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 66 نقطة، ويتواجد بيراميدز في الوصافة برصيد 59 نقطة، فيما يحل الأهلي ثالثًا برصيد 55 نقطة، وله مباراة مؤجلة.

التشكيل المتوقع للأهلي

يغيب عن الأهلى فى مباراة فاركو كل من "أكرم توفيق وعمار حمدى وحسين الشحات ومحمد شريف وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن وأحمد عبد القادر بسبب الإصابة وكريم فؤاد وحمدى فتحى بسبب الإيقاف، وعاد لقائمة الأهلى الثنائى بيرسى تاو ومحمد عبد المنعم بعد التعافى من الإصابة.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، محمد محمود، لويس ميكيسوني.

خط الهجوم: حسام حسن.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وفاركو

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وفاركو فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.