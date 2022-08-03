شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه فاركو بدون 11 لاعبا فى الدوري الليلة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره فريق فاركو في التاسعة مساء اليوم الاربعاء على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية .

ويغيب عن الاهلى في مباراة فاركو كل من "أكرم توفيق وعمار حمدى وحسين الشحات ومحمد شريف وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن وأحمد عبد القادر بسبب الإصابة وكريم فؤاد وحمدى فتحى بسبب الإيقاف".

وعاد لقائمة الاهلى الثنائى بيرسى تاو ومحمد عبد المنعم بعد التعافى من الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏وحسام حسن ووليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي ‏معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومحمد فخري ‏ومحمد أشرف وزياد طارق.‏

انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى وفاركو بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة الحادية عشرة للمسابقة باستاد الإسكندرية، سجل رباعية الأهلى كل من مجدى أفشة هدفين ومحمد شريف وحسين الشحات ولكل منهما هدف، وسجل أحمد إبراهيم الصغيرى هدف فاركو الوحيد.