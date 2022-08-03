شكرا لقرائتكم خبر عن وليد مصطفى بديل هشام عادل في تشكيل غزل المحلة أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر مصطفى عبده المدير الفني لفريق غزل المحلة على تجهيز وليد مصطفى لاعب الفريق للمشاركة في التشكيل الاساسى للفريق أمام فيوتشر المباراة القادمة و ذلك لتعويض غياب هشام عادل الموقوف بسبب تراكم الانذرات .

ويعد هشام عادل من أبرز العناصر فى فريق غزل المحلة هذا الموسم، حيث تمكن من إحراز 6 أهداف هذا الموسم، ويعتمد الجهاز الفني بقيادة مصطفى عبده عليه فى التشكيل الأساسى للفريق.

ويواجه فريق غزل المحلة نظيره فيوتشر السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، ومن المقرر أن تقام باستاد السلام في السادسة والنصف مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة حيث تمكن من الفوز على 6 مباريات و التعادل في 12 مباراة و الهزيمة في 10 مباريات.