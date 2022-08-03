شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. نادر السيد مدربا لفريق شباب طامية مُجدداً فى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادي طامية برئاسة محسن جميل، التعاقد مع نادر السيد حارس منتخب مصر والزمالك والأهلي السابق، مديرا فنيا لفريق شباب طامية في الموسم الجديد 2022/2023 مرة أخرى بعدما أعتذر عن إستكمال مشواره مع الفريق في الأسابيع الخمسة الأخيرة من الموسم الماضي بسبب إرتباطه بدورة تدريبية حضرها في أوربا.

ويأتي تعاقد مجلس إدارة نادي طامية مع نادر السيد مرة أخرى نظرا للنتائج المتميزة والأداء القوي الذي ظهر عليه فريق طامية في الموسم الماضي وتحقيقة مركز متقدم وسط أندية كبيرة وعريقة بمجموعة الصعيد بل وتفوقه عليهم في المراكز والأداء والنتائج.

واتفق الطرفان على كافة بنود التعاقد الجديد ولقى تعاقد نادر السيد ارتياح شديد لدى كافة أعضاء مجلس الادارة الذين أكدوا أن نادر السيد قدم موسما رائعا مع الفريق ولدية مشروع قوي بدأه مع فريق طامية كان من الطبيعي أن يستكمله ويجد المساندة القوية في من جانب مجلس الادارة لتنفيذه ومواصلة النجاح.

وتم الاستقرار على تواجد محمد العقيلي في منصب مدير الكرة نظراً لخبراته الكبيرة وتواجده بشكل دائم مع الفريق ودعمه باستمرار وسوف يتم الإعلان عن أسماء الجهاز المعاون للكابتن نادر السيد وسوف اليوم.