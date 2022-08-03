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فيتوريا يحضر مباراة الأهلي وفاركو الليلة فى الدوري

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القاهرة - سامية سيد -  

يحضر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر  والجهاز المعاون له ، مباراة الأهلي وفاركو بالدوري المقرر  لها التاسعة مساء اليوم على ستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .

 

ووصل البرتغالي فيتوريا للقاهرة فجر اليوم الأربعاء من أجل متابعة عمله بعد التوقيع على عقود تدريب منتخب مصر رسميا منذ عدة أيام ، على أن يحضر باقي المباريات تباعا بالتنسيق مع جهازه المعاون.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 55 نقطة بعدما لعب 26 مباراة ، وحقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبو الأهلي ، 51 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف .

فيما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 35 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدف.

يدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن إستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل السلبى مع المقاولون العرب في الجولة الأخيرة للمسابقة ، في المقابل خسر فاركو من طلائع الجيش بهدف دون رد في نفس الجولة.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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