شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يحضر مباراة الأهلي وفاركو الليلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
يحضر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر والجهاز المعاون له ، مباراة الأهلي وفاركو بالدوري المقرر لها التاسعة مساء اليوم على ستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .
ووصل البرتغالي فيتوريا للقاهرة فجر اليوم الأربعاء من أجل متابعة عمله بعد التوقيع على عقود تدريب منتخب مصر رسميا منذ عدة أيام ، على أن يحضر باقي المباريات تباعا بالتنسيق مع جهازه المعاون.
ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 55 نقطة بعدما لعب 26 مباراة ، وحقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبو الأهلي ، 51 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف .
فيما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 35 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدف.
يدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن إستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل السلبى مع المقاولون العرب في الجولة الأخيرة للمسابقة ، في المقابل خسر فاركو من طلائع الجيش بهدف دون رد في نفس الجولة.