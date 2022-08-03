شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يحضر مباراة الأهلي وفاركو الليلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يحضر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر والجهاز المعاون له ، مباراة الأهلي وفاركو بالدوري المقرر لها التاسعة مساء اليوم على ستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .

ووصل البرتغالي فيتوريا للقاهرة فجر اليوم الأربعاء من أجل متابعة عمله بعد التوقيع على عقود تدريب منتخب مصر رسميا منذ عدة أيام ، على أن يحضر باقي المباريات تباعا بالتنسيق مع جهازه المعاون.