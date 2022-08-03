شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يواصل التدريبات في عيد ميلاده:" لا يوجد وقت تضيع فيه العمل للعودة قريبًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل عمرو جمال مهاجم فريق فاركو والأهلي السابق اليوم بعيد ميلاده الـ 31 ويعد عمرو جمال أحد أهم المهاجمين فى تاريخ الكرة المصرية بفضل موهبته وقدراته الفنية المتميزة.



عمرو جمال على انستجرام

فيما نشر الغزال عمرو جمال صورة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" اثناء ممارسة تدريباته اليومية مع فريقه استعداداً لمواجه الأهلي اليوم في الـ 9 مساءاً في بطولة الدوري الممتاز، و علق الغزال على الصور المنشورة بـ" التدريب في عيد ميلادي ، لا يوجد وقت أضيع فيه العمل لأعود قريبًا"



الغزال عمرو جمال

و في وقت سابق عاد عمرو جمال مهاجم نادى فاركو من العاصمة القطرية الدوحة يوم الأحد الماضي بعدما اطمأن الغزال علي برنامجه التأهيلي للتعافي من جراحة الرباط الصليبي.



الغزال عمرو جمال

وسافر الغزال لقطر قبل عدة أيام للخضوع لفحص طبي في أحد المراكز الطبية المتخصصة هناك والتي اجري فيها برنامجه التأهيلي فور الخضوع لجراحة الرباط الصليبي في النمسا .



عمرو جمال برفقه زميله

وكان الغزال قد تعرض لقطع بالرباط الصليبي في مباراة الإسماعيلي بالدوري هذا الموسم .

وحرص عمرو جمال علي زيارة زميله حسين الشحات نجم الأهلي في قطر والذي خضع لجراحة غضروف الركبة هناك أيضا .

ومن المقرر أن يخوض عمرو جمال فور العودة للقاهرة اليوم المرحلة الأخيرة من برنامج عودته للملاعب .

وشارك عمرو جمال مع فاركو فى 11 مباراة هذا الموسم، سجل هدفين فى 826 دقيقة لعب قبل الإصابة بالرباط الصليبى.

وإجمالا شارك عمرو جمال فى 212 مباراة، ولعب 13111 دقيقة وسجل 52 هدفا وصنع 18 هدف وتلقى 24 إنذار ونال بطاقة حمراء وحيدة وشارك مع منتخب مصر في 19 مباراة دولية وسجل ثلاثة أهداف دولية.