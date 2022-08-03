شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يطالب الأندية بتسجيل 4 لاعبين فقط فى مسابقات الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مسئولو إتحاد الكرة الطائرة الأندية بضرورة تسجيل 4 لاعبين فقط من كل نادى على صعيد الرجال والسيدات للقيد فى مسابقات الشاطئية للموسم الجديد 2022/2023.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، 5700 جنيه لاشتراك الفرق فى بطولة الكرة الطائرة الشاطئية للموسم المحلى 2022/2023 للرجال والسيدات.

واشترط اتحاد الكرة الطائرة على الأندية الـ 24 للرجال الإشتراك فى المسابقة إجباريا وللسيدات 16 فريقا.

ومن المقرر تنظيم بطولة الكرة الطائرة الشاطئية لجميع المراحل السنية هذا الموسم وليس للرجال والسيدات فقط .

من ناحية أخرى، اشترط اتحاد الكرة الطائرة على الأندية ضرورة تقديم الكشف الطبى لجميع اللاعبين فى جميع المراحل عند تقديم أوراق التسجيل، وطالب اتحاد الطائرة الأندية بتوقيع الكشف الطبى مع بداية كل موسم على جميع اللاعبين، سواء الجدد أو القدامى، بناءً على تعليمات اللجنة الأولمبية.

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، الأندية بقيمة شراء توثيق عقود اللاعبين فى الموسم الجديد، وبلغت قيمة توثيق عقد اللاعب 50 جنيها وقيمة توثيق إعارة اللاعب 50 جنيها مع سداد نفس القيمة حال توثيق التعاقد مع مدرب أو توثيق تجديد عقد لاعب حالى بالفريق أو توثيق استمارة إنهاء التعاقد، فيما تضاف على القيمة المذكورة 14٪؜ من قيمة كل عقد.