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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقي منتخب مصر مع نظيره الجزائري في نصف نهائي بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاما في قمة ساخنة من أجل حجز مقعد بالنهائي.

كأس العرب للشباب.. تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر

وكان المنتخب المصري تفوق في الدور ربع النهائي بنتيجة 2-1 على نظيره المغربي، بينما تجاوز الجزائريون منتخب تونس بهدف نظيف.



وسيلعب الفائز من مواجهة مصر والجزائر أمام المتأهل من لقاء السعودية وفلسطين في المباراة النهائية لكأس العرب للشباب والمقرر إقامتها يوم 6 أغسطس/آب الحالي.



يلتقي منتخبا مصر والجزائر مساء الأربعاء 3 أغسطس 2022 بملعب نادي ضمك بخميس مشيط في مدينة أبها السعودية.



وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبوظبي.

تنقل عدة قنوات عربية مفتوحة مباريات كأس العرب للشباب المقامة في السعودية حتى 6 أغسطس الحالي.

وتنقل مباراة مصر والجزائر عبر قنوات السعودية الرياضية 1، والعراقية الرياضية، والقناة الرابعة العراقية، بجانب شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية، وقناة النيل للرياضة المصرية.

بات المهاجم السوري عمر خريبين على موعد مع خوض تجربة جديدة في الدوري الإماراتي للمحترفين (دوري أدنوك) خلال الموسم المقبل.

وأعلن نادي شباب الأهلي دبي (الأربعاء) عن تدعيم صفوفه بضم عمر خريبين على سبيل الإعارة من مواطنه الوحدة.



وكشف شباب الأهلي عن الصفقة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مؤكدا أن إعارة عمر خريبين ستكون مدتها موسما واحدا فقط.

وسيصبح "الفرسان" بذلك ثالث فريق يحمل عمر خريبين قميصه في الدوري الإماراتي للمحترفين، بعد الظفرة (2016-2017)، والوحدة (2021-2022).



وكان خريبين بدأ مسيرته في صفوف فريق الوحدة السوري، قبل الانتقال إلى على سبيل الإعارة إلى كل من القوة الجوية العراقي، ومنه إلى مواطنه الميناء، ثم الظفرة الإماراتي.

وخاض النجم السوري مع الظفرة موسما مميزا لفت خلاله الأنظار بقوة، مما دفع فريق الهلال السعودي لاستعارته هو الآخر من الوحدة في 2017، ثم ضمه بشكل نهائي حتى عام 2021، وهي الفترة التي شهدت إعارته لـ6 أشهر لفريق بيراميدز المصري في 2019.

وفي شتاء 2021 انتقل خريبين إلى الوحدة الإماراتي، وخاض معه من وقتها 44 مباراة في كل البطولات، سجل خلالها 27 هدفا وصنع 4.

كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد سيتعرض لعقوبة غير متوقعة لتخلفه عن معسكر فريقه التحضيري للموسم الجديد.



وكان كريستيانو رونالدو تغيب عن معسكرات مانشستر يونايتد التحضيرية في بانكوك، وتايلاند، وأستراليا، بسبب ما وصفه بالأسباب العائلية، وذلك بالتزامن مع انتشار تقارير حول رغبته في ترك قلعة أولد ترافورد.

وقالت صحيفة "الصن" البريطانية في تقرير لها إن رونالدو سيجلس على كرسي البدلاء مع انطلاق موسم مانشستر يونايتد الجديد الأسبوع المقبل، بناء على الرؤية الفنية للمدرب الهولندي إيريك تين هاج.

ويريد إيريك تين هاج أن يعتمد على ثلاثي هجومي مكون من جادون سانشو وأنطوني مارسيال وماركوس راشفورد، وهم الثلاثي الذي اعتمد عليه خلال فترة الإعداد، مما يعني أن كرسي البدلاء سيكون المكان الدائم للاعب صاحب الـ37 عامًا.

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره برايتون يوم الأحد المقبل في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج) بملعب أولد ترافورد.



ولن يكون أمرا مثل هذا مقبولا لدى رونالدو، الذي أبدى غضبه من قرار مماثل للمدرب الألماني السابق رالف رانجنيك الموسم الماضي ضد مانشستر سيتي في الديربي المحلي في مباراة خسرها فريقه 1-4، وأشعل ثورة في الفريق.

وكان رونالدو شارك لأول مرة مع تين هاج يوم الأحد الماضي في ودية ضد رايو فاليكانو الإسباني، لكنه دخل في خلاف مع المدرب أثناء توجيه الأخير له بعض التعليمات، بعدها استبدله تين هاج ليكون تغيير يونايتد الوحيد بين الشوطين.

خروج رونالدو من مانشستر يونايتد بين الشوطين تسبب في غضب اللاعب وتركه أرض الملعب قبل نهاية المباراة، مما أثار غضب إدارة يونايتد ضده، لكن لم يتم الإعلان عن هذا بشكل علني.

يذكر أن رونالدو حاول على مدار الصيف الحالي الرحيل عن مانشستر يونايتد رغم تبقي موسم في عقده مع النادي، وذلك لشعوره بالاستياء من تقاعس الإدارة وعدم إبرام صفقات قوية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فضلا عن غياب الفريق عن النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.