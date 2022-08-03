ما هو موقف طارق حامد بعد حرمان اتحاد جدة السعودي من تسجيل اللاعبين الجدد؟

الشارقة - اميمة ياسر -

قررت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودى لكرة القدم، مساء أمس الثلاثاء، حرمان نادى اتحاد جدة، المحترف ضمن صفوفه الثنائي أحمد حجازى وطارق حامد، من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترة قيد، وذلك على خلفية التعاقد مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمد الله قادماً من نادى النصر.

وكان طارق حامد قد انضم لصفوف اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد انتهاء عقده مع الزمالك، ليخوض تحدياً قويا يستمر حتى عام 2024، فى الدوري السعودي للمحترفين.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف طارق حامد من قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بإيقاف قيد نادي اتحاد جدة.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه الإذاعي "مع شوبير" والمذاع أثير "أون سبورت إف إم"، إن موقف طارق حامد، المنضم حديثا لاتحاد جدة، "لن يتأثر بالأمر".

وأوضح حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق أن وقف القيد سيبدأ من الفترة الشتوية القادمة، مشدداً أن طارق حامد بدأ عقده مع اتحاد جدة وموقفه سليم.

وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي قد قررت حرمان نادي اتحاد جدة من تسجيل لاعبين جدد سيكون لمدة فترة تسجيل واحدة اعتباراً من فترة التسجيل التالية في الانتقالات الشتوية، مع فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال.

وأصدرت اللجنة بياناً رسمياً جاء فيه: "بناء على الشكوى المقدمة من نادي النصر ضد كل من: نادى الاتحاد، حامد البلوى المدير التنفيذي للنادى، مدير الفريق الأول بنادي الاتحاد مشعل بن أحمد السعيد، واللاعب المغربى عبدالرزاق حمد الله، وذلك لمخالفتهم أحكام لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم فيما يتعلق بالتفاوض مع اللاعب".

وتابع البيان: "أصدرت اللجنة القرارات التالية: إيقاف اللاعب المحترف/ عبدالرزاق حمدالله لمدة 4 أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار، وفرض غرامة مالية قدرها (300,000) (ثلاثمائة ألف ريال)، وإيقاف المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد/ حامد بن موسى البلوي لمدة 6 أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار، وفرض غرامة مالية قدرها (300,000) (ثلاثمائة ألف ريال)، بالإضافة إلى إيقاف مدير الفريق الأول لكرة القدم/ مشعل بن أحمد السعيد لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار."