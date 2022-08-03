شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلي وفاركو قبل مباراتهما معاً في بطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمباراة فاركو على ستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 55 نقطة بعدما لعب 26 مباراة.

وحقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبو الأهلي ، 51 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف .

فيما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 35 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدف.

يدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن إستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل السلبى مع المقاولون العرب في الجولة الأخيرة للمسابقة ، في المقابل خسر فاركو من طلائع الجيش بهدف دون رد في نفس الجولة.