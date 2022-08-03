شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الجولة الـ 29 لمسابقة الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الأربعاء منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز اليوم بمواجهة الأهلى مع فاركو باستاد الأهلى والسلام في التاسعة مساءاً.

وبدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشين ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 7 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المباراة المؤجلة بين الاهلى والاسماعيلى.

واقترب نادي الزمالك من حصد لقب بطولة الدوري للموسم الثاني، بعد الفوز الكبير الذي حققه على نظيره بيراميدز في الجولة 28، ليرفع رصيده إلى النقطة 66، ويبتعد عن بيراميدز أقرب منافسيه بفارق 7 نقاط، وكذلك عن النادي الأهلي والذي في حالة الفوز بجميع مباريات المتبقية لن يتخطى حاجز الـ 79 نقطة، وبالتالى يحتاج الزمالك إلى الوصول للنقطة 80 لحصد اللقب، أى يتبقى له 14 نقطة فقط لحسم البطولة بشكل رسمى.



مواعيد مباريات الجولة 29 لمسابقة الدوري الممتاز مواعيد مباريات الجولة 29 لمسابقة الدوري الممتاز

الخميس إيسترن كومبانى &انبى ..6.30 مساء على ستاد بتروسبورت سموحة & سيراميكا..6.30 مساء على ستاد الإسكندرية المصرى & طلائع الجيش..9 مساء على ستاد برج العرب الجمعة مصر المقاصة & البنك الاهلى..6.30 مساء على ستاد الكلية الحربية الجونة & الزمالك..9 مساء على ستاد خالد بشارة بالغردقة السبت فاركو & الاسماعيلى..6.30 مساء على ستاد الإسكندرية فيوتشر & غزل المحلة..6.30 مساء على ستاد الاهلى والسلام بيراميدز & المقاولون العرب..9 مساء على ستاد الدفاع الجوى الأحد الاتحاد السكندري & الاهلى..9 مساء على ستاد برج العرب





القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرىوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.