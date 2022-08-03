شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتابع برنامج تأهيل الشحات في قطر بعد جراحة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الجهاز الطبي للأهلي برنامج تأهيل حسين الشحات لاعب الفريق في قطر بعدما أجرى اللاعب جراحة في غضروف الركبة خلال الأيام الماضية.

وأعلن أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي قبل يومين نجاح العملية الجراحية التي أجراها حسين الشحات بمستشفى إسبيتار داخل المدينة الرياضية أسباير بقطر.

حسين الشحات بدأ برنامج تأهيلي مؤخراً ومن المقرر أن يعود إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة ثم يستكمل بعدها تدريباته التأهيلية في القاهرة ثم سيبدأ مرحلة جديدة من التأهيل بالجري حول الملعب في الأسبوع الأخير من أغسطس الجاري.

وأجرى حسين الشحات مؤخراً جراحة الغضروف الداخلي للركبة تحت إشراف الخبير اليوناني كوستاس في قطر.