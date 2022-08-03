شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يراقب مباراة الأهلى وفاركو الليلة بحثاً عن انتصار جديد مع الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل على دراسة مباريات فريق فاركو وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق البرتقالى قبل ملاقاته في السادسة والنصف مساء السبت المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويراقب حمزة الجمل مباراة الأهلى وفاركو المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد الأهلى والسلام لإعداد تقرير مفصل عن الفريق البرتقالى بحثاً عن فوز جديد مع الدراويش بالدوري.

وتأكد غياب عصام صبحي الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، عن مواجهة فاركو المقبلة، للإيقاف.

ونال صبحي الإنذار الثالث خلال مشاركته فى لقاء مصر المقاصة الذى انتهى بانتصار الدراويش بهدف نظيف سجله أحمد مدبولي.