شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائيات لا تفوتك عن ناشئات اليد فى بطولة العالم قبل مواجهة البرتغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر لناشئات كرة اليد مواجهة هامة أمام البرتغال فى الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء فى إطار أول لقاءات الدور الرئيسى ببطولة العالم بمقدونيا.

ونجح منتخب مصر فى التأهل للدور الرئيسى محققا العلامة الكاملة فى الدور الأول بالفوز على كلا من، كرواتيا وكازاخستان والهند .

ونرصد إحصائيات ناشئات الفراعنة كالتالى :

منتخب مصر ثاني أفضل المنتخبات تسجيل الأهداف حيث أحرزت لاعبات الفراعنة 114 هدف من 166 تصويبة.

منتخب مصر رابع أفضل منتخبات البطولة من حيث التصويب علي المرمي حيث تم تصويب 166 تصويبه بنسبة نجاح 55.30%.

منتخب مصر الأول عالميا في البطولة من حيث نسبة التصويب من الأجنحة حيث أحرزت لاعبات مصر 22 هدف من27 تصويبة بنسبه 85% بواقع 7 أهداف في المباراة و تحتل المركز الخامس من حيث عدد الأهداف من مركز الاجنحة.

منتخب مصر الثالث عالميًا من حيث نسبه الأهداف من الـ9 أمتار حيث أحرزت لاعبات منتخب مصر23 هدف من 45 تصويبه بنسبه 51٪؜.

منتخب مصر في المركز العاشر من حيث نسبه أحراز الأهداف من الـ6 أمتار حيث أحرزت لاعبات منتخب مصر12 هدف من 16 تصويبة بنسبه 75%.؜

منتخب مصر في المركز السابع من حيث إحراز الأهداف من الاختراقات 29 هدف من 38 محاولة اختراق بنسبه 76.3%.

منتخب مصر في المركز الثاني من حيث نسبه الهجوم الخاطف السليم 19 هدف.

منتخب مصر في المركز العشرون من حيث نسبه تصويب رميات ال٧ امتار حيث احرزت لاعبات منتخب مصر 9 أهداف من 13 رميه 7 أمتار بنسبه 69.2%.