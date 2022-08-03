شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى وفاركو في الدوري قبل صدام الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره فريق فاركو على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 55 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف ، فيما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 35 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدف.

ويملك فاركو عناصر مميزة صاحبة خبرات، على رأسها حارسه المتألق محمد صبحى بجانب المدافع رامي صبري وزميله أحمد عبد العزيز مودي وشكرى نجيب وعبد الله بكرى بخلاف بعض العناصر الواعدة مثل أحمد شريف والجزائري رزقي حمرون.

يدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن إستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل السلبى مع المقاولون العرب في الجولة الأخيرة للمسابقة ، في المقابل خسر فاركو من طلائع الجيش بهدف دون رد في نفس الجولة.