موعد مباراة الزمالك والجونة فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - اقترب نادى الزمالك من حصد لقب بطولة الدورى العام للموسم الثانى، بعد الفوز الكبير الذى حققه على نظيره بيراميدز فى الجولة 28، ليرفع رصيده إلى النقطة 66، ويبتعد عن بيراميدز أقرب منافسيه بفارق 7 نقاط، وكذلك عن النادى الأهلى، والذى حال الفوز بجميع مباريات المتبقية لن يتخطى حاجز الـ79 نقطة، وبالتالى يحتاج الزمالك إلى الوصول للنقطة 80 لحصد اللقب، أى يتبقى له 14 نقطة فقط لحسم البطولة بشكل رسمى.



موعد مباراة الزمالك والجونة فى الدورىويستعد فريق الزمالك لمواجهة الجونة فى التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز. موعد مباراة الزمالك والجونة فى الدورىويستعد فريق الزمالك لمواجهة الجونة فى التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد خالد بشارة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.



نتيجة مواجهة الدور الأول بين الزمالك والجونةانتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك والجونة بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف سجل هدفى الزمالك إمام عاشور وأحمد السيد زيزو، وسجل هدف الجونة الوحيد عمرو السعداوى من ركلة جزاء. نتيجة مواجهة الدور الأول بين الزمالك والجونةانتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك والجونة بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف سجل هدفى الزمالك إمام عاشور وأحمد السيد زيزو، وسجل هدف الجونة الوحيد عمرو السعداوى من ركلة جزاء.



غيابات الزمالك أمام الجونةويغيب عن الزمالك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، بجانب رحيل طارق حامد لاتحاد جدة السعودى ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل الإدارة البيضاء. غيابات الزمالك أمام الجونةويغيب عن الزمالك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، بجانب رحيل طارق حامد لاتحاد جدة السعودى ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل الإدارة البيضاء.