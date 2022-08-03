هل ينتقل مدافع منتخب تونس للدوري المصري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية تونسية، أن الدولي التونسي ياسين مرياح لاعب العين الإماراتي السابق، أصبح تحت أنظار عدة أندية عربية في الوقت الحالي.

وبحسب إذاعة "إي إف إم" التونسية، فإن مرياح تلقى عرضًا من فريق مصر بجانب فريق سعودي بالإضافة إلى عرض من الترجي الرياضي التونسي.

ولم تكشف الإذاعة التونسية، اسم النادي المصري الذي يرغب في ضم الدولي التونسي صاحب الـ29 عامًا.

وكان نادي العين الإماراتي، أعلن أمس الثلاثاء، فسخ التعاقد مع مرياح بعد موسم واحد منذ انتقاله من فريق أولمبياكوس اليوناني.

ولم يلعب مرياح سوى 11 مباراة في الموسم الماضي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة مصر وتونس في نصف نهائي بطولة العرب والتي أقيمت في قطر العام الماضي.

ويمتلك ياسين مرياح 55 مباراة دولية مع منتخب "نسور قرطاج" استطاع من خلالها أن يسجل ثلاثة أهداف.