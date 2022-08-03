الأهلي يتلقى عرضا لاستعارة أحمد سيد غريب

محمد اسماعيل - القاهرة - أرسل نادي الداخلية عرضا رسميا للأهلي، يطلب فيه الحصول على خدمات أحمد سيد غريب، مهاجم فريق الشباب بالقلعة الحمراء.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن الداخلية، العائد إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل، خاطب مسؤولي القلعة الحمراء بشكل رسمي لاستعارة اللاعب لمدة موسم واحد.

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي تتجه للموافقة على عرض الداخلية، لمنح اللاعب الشاب فرصة المشاركة أساسيا قبل الحكم عليه بشكل نهائي.

جدير بالذكر أن غريب من مواليد عام 2022، ويجيد اللعب في مركزي المهاجم والجناح.

وكان اللاعب الصاعد يلعب مع فريق مواليد 2001 طوال الموسم الماضي، قبل تصعيده إلى الفريق الأول هذا الموسم.