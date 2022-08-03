مصدر لمصراوي: مرتجي والعامري انهوا الخلاف بين الدماطي والخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - أنهى مجلس إدارة الأهلي الازمة الطارئة التي نشبت طوال الفترة الماضية بين محمود الخطيب رئيس النادي، ومحمد الدماطي عضو مجلس الإدارة.

وعلم مراسل يلا كورة أن العامري فاروق نائب رئيس النادي، والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة، وطارق قنديل عضو المجلس، نجحوا في احتواء الأزمة الطارئة بتقريب وجهات النظر وإنهاء الخلاف العارض.

وتقبل محمود الخطيب رئيس النادي إعتذار الدماطي، وانتهت الأزمة التي تسببت في الكثير من الجدل على مدار الأيام القليلة الماضية.

كما حرص أعضاء المجلس على عقد جلسة بين الدماطي، وحسام غالي عضو المجلس، والتي انتهت بالصلح بين الطرفين.

وأعلن النادي الأهلي عن عدة قرارات بعد اجتماعه أمس الثلاثاء بمقر النادي بالجزيرة، في حضور شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور.