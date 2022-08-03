هدف الزمالك.. سموحة يوضح موقفه من بيع نجمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف عمر الغنيمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن ناديه تلقى عدة عروض محلية وخارجية للتعاقد مع الجناح المغربي عبد الكبير الوادي خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأضاف الغنيمي في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"عبد الكبير الوادي تلقى عروضًا كثيرة سواء في مصر أو في الخارج وننتظر رد عبد الحميد بسيوني (مدرب سموحة)".

وارتبط عبد الكبير الوادي صاحب الـ29 عامًا بالانتقال لفريق الزمالك لتعويض رحيل مواطنه أشرف بنشرقي والذي رحل مؤخرًا عن القلعة البيضاء بعد نهاية عقده.

ولعب الوادي مع سموحة خلال الموسم الحالي (2021 - 2023)، (23 مباراة) سجل من خلالها تسعة أهداف وقدّم عشرة أهداف حاسمة.

وعن التعاقد مع المهاجم النيجيري جونيور أجايي، رد :"التعاقد مع أجايي جاء لتأمين مركز المهاجم في الموسم المقبل".

وحول قدرة سموحة على المنافسة بمسابقة دوري We المصري، أجاب :"لكي أنافس على الدوري أحتاج دفع 250 مليون جنيه، وهناك أندية تصرف أكثر من ذلك ولا تحصل على اللقب".

وكان نادي سموحة أعلن مؤخرًا التعاقد مع جونيور أجايي لاعب الأهلي الأسبق في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات.

جدير بالذكر أن سموحة يحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري We المصري برصيد 40 نقطة.