شوبير: «الكاف» لا يجرؤ على استبعاد الأهلي من المشاركة بدوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة استبعاد النادي الأهلي من المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد اعتراض بيراميدز على عدم مشاركته في المسابقة القارية، رغم وجوده في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، والمؤهل إلى البطولة، قبل انتهاء المدة المحددة من قبل "الكاف" لإرسال أسماء الأندية المشاركة بالبطولات الأفريقية.

وخلال تقديم برنامجه الإذاعي "مع شوبير" المذاع عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" اليوم الأربعاء، أكد شوبير عدم اعتقاده "أن يجرؤ أي من مسؤولي الكاف على استبعاد الأهلي من المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل"، وذلك بعد إرسال اتحاد الكرة أسماء الفرق التي ستشارك في الأبطال (أهلي - زمالك) وأخرى ستشارك في الكونفيدرالية (بيراميدز - فيوتشر).

وأضاف حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق: "معتقدش حد في الاتحاد الأفريقي يجرؤ على استبعاد الأهلي من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، والتركيز في الفترة المقبلة سيكون على بطولة دوري السوبر الأفريقي، التي سيتم اعتماد تصوراتها وأي تعديلات على نظام البطولة الأفريقية المستحدثة يوم 10 أغسطس".

ولفت شوبير إلى أن بطولة السوبر الأفريقي تستحق التركيز معها والمشاركة بها، نظراً للجوائز المالية الكبيرة التي تعود للأندية والاتحاد المشاركة في البطولة المستحدثة.

وأوضح: "مجموع الجوائز في بطولة دوري السوبر الأفريقي 100 مليون دولار أمريكي، يحصد صاحب اللقب 10 ملايين دولار، تنطلق في أغسطس 2023، بمشاركة 24 ناديا من أكتر من 16 دولة".