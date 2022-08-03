لمدة موسمين.. تقارير مغربية: بن شرقي وقع لناديه الجديد

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت تقارير صحفية مغربية عن توقيع النجم أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك السابق، لناديه الجديد، بعد الرحيل عن القلعة البيضاء عقب نهاية عقده في الموسم الجاري.

وأفادت صحيفة "البطولة" المغربية الإلكترونية، بأن نادي الجزيرة الإماراتي حسم صفقة أشرف بن شرقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الصحيفة، بحسب مصادرها، إن بن شرقي وقع على عقد احترافي مع الجزيرة يمتد لموسمين، كآخر محترف أجنبي في الفريق.

وبهذا يكون بن شرقي قد انتقل إلى الجزيرة في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

يشار إلى أن إسم أشرف بن شرقي ارتبط خلال الفترة الماضية بعدد كبير من الأندية، بينها الأهلي وبيراميدز واتحاد جدة، كما أبدى الزمالك رغبة حقيقية في تجديد عقده واستكمال مسيرته في ميت عقبة.