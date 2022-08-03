الليلة.. الأهلي يواجه فاركو في غياب 11 لاعباً.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

يلتقي الأهلي بنظيره فاركو، مساء اليوم الأربعاء، على ستاد "الأهلي وي السلام"، ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، وتذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس".

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل استعادة الانتصارات بعد تعادله أمام المقاولون العرب في الجولة الماضية.

في المقابل يبحث فريق فاركو على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري والابتعاد عن دائرة شبح الهبوط.

ترتيب الفريقين

ويدخل الأهلي مواجهة فاركو وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف.

على الجانب الآخر، يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 35 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدف.

غيابات عديدة

ويدخل الأهلي مباراة اليوم في غياب 11 لاعباً، لأسباب مختلفة.

ويغيب عن الأهلي في مباراة اليوم كل من: عمار حمدي وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبي، ومحمد شريف إصابة في العضلة الضامة، وأحمد نبيل كوكا إصابة في العضلة الخلفية، وحسين الشحات للإصابة فى الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة فى قطر، وعمرو السولية بسبب تمزق العضلة الخلفية، وأحمد عبد القادر بسبب تمزق الخلفية، بالإضافة لغياب كريم فؤاد وحمدى فتحى بسبب الإيقاف.

قائمة الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود متولي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ‏ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومحمد أشرف.

خط الوسط: وليد سليمان وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ومحمد محمود وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني ومحمد فخري‏ وزياد طارق.‏

خط الهجوم: حسام حسن.

حكام اللقاء

يدير مباراة الأهلي وفاركو كل من: أحمد الغندور، حكم ساحة، ويعاونه كل من: أحمد حسام وهاني عبدالفتاح، مساعدين، مبروك نبيل، حكم رابع، محمود عاشور، حكم فيديو، أسامة السيد، مساعد حكم فيديو.