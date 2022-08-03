شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافسات شباب الملاكمة فى ثمن نهائى البطولة العربية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى الخامسة مساء اليوم منافسات دور الثمانية فى البطولة العربية لشباب الملاكمة التى تستضيفها مصر بالمركز الأوليمبى، حيث يشارك لاعبو منتخب مصر فى 5 مباريات فى أوزان مختلفة خلال منافسات اليوم، وهو ما يرصده ”الخليج 365” فى التقرير التالى:-

وزن 48 كجم

أدهم علي حسين ضد بطل المغرب

وزن 51 كجم

علاء طلعت ضد بطل الجزائر

وزن 54 كجم

عبد الله سعيد ضد بطل تونس

وزن67 كجم

محمد حسام ضد بطل المغرب

وزن+92 كجم

حازم نادر ضد بطل الإمارات

ويشارك فى هذه البطولة منتخبات كل من تونس والمغرب والجزائر وليبيا وقطر والإمارات والسعودية ولبنان والبحرين والأردن وسوريا ومصر وفلسطين.