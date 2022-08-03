شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام سواريز مع الأهلى قبل مواجهة فاركو بالدورى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الأهلى مع نظيره فاركو فى المباراة التى تقام على استاد الأهلى والسلام فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، فى الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة المحلية.

وطالب البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفنى للأهلى لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات لتحقيق فوز مهم فى محاولة تصحيح المسار المحلى وانتظار تعثر الزمالك لاعتلاء صدارة المسابقة ضمن خطة استعادة درع الدورى، الذى فقده المارد الأحمر فى الموسم الماضى لصالح الفارس الأبيض.

ويسعى سواريز لتحقيقه فوزه الرابع فى مسابقة الدورى بعدما تعادل سلبياً مع الجونة وفاز على فيوتشر برباعية دون رد وخسر من بيراميدز بهدفين دون رد بينما حقق فوزاً مع الأهلى بكأس مصر على حساب بتروجت وخسر من الزمالك بهدفين مقابل هدف فى النهائى، ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم على المقاصة بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع المقاولون العرب.

يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وعمرو السولية وحسين الشحات ومحمد شريف وأحمد عبد القادر وصلاح محسن عن الأهلى فى مباراة فاركو بسبب الإصابة ويغيب كريم فؤاد وحمدى فتحى بسبب الايقاف، فيما يعود محمد هانى بعد انتهاء الإيقاف.