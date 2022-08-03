موعد مباراة الأهلى وفاركو فى الدورى الليلة والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة الليلة لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع نظيره فاركو على استاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية.

موعد مباراة الأهلى وفاركو

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

غيابات الأهلى أمام فاركو

يغيب عن الأهلى فى مباراة فاركو كل من "أكرم توفيق وعمار حمدى وحسين الشحات ومحمد شريف وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن وأحمد عبد القادر بسبب الإصابة وكريم فؤاد وحمدى فتحى بسبب الإيقاف، وعاد لقائمة الأهلى الثنائى بيرسى تاو ومحمد عبد المنعم بعد التعافى من الإصابة.

نتيجة مواجهة الدور الأول بين الأهلى وفاركو

انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى وفاركو بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة الحادية عشرة للمسابقة باستاد الإسكندرية، سجل رباعية الأهلى كل من مجدى أفشة هدفين ومحمد شريف وحسين الشحات ولكل منهما هدف، وسجل أحمد إبراهيم الصغيرى هدف فاركو الوحيد.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وفاركو

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو اليوم الأربعاء فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.