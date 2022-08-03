شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرفض رحيل أي لاعب فى الميركاتو الصيفى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مجلس إدارة النادى الاسماعيلى بقيادة يحيى الكومى فكرة رحيل أي لاعب عن القلعة الصفراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بحثاً عن التمسك بكافة العناصر المتميزة للفريق ودعمها بصفقات متميزة خلال الميركاتو الصيفى لتقديم موسم قوى بالموسم الجديد.

وكان حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلى قد أعلن منذ توليه مهمة الإدارة الفنية أن الجهاز الحالي يمتلك نجوما قدموا الكثير للإسماعيلي والكرة المصرية ولن يهدأ بالهم إلا بعودة هوية الدراويش.

واستطاع الدراويش أن يسير بخطي ثابتة نحو تحسين وضعه الحالي بجدول مسابقة الدوري العام سعيا لعودته إلى مكانته الطبيعية بإعتباره القطب الثالث للكرة المصرية، وذلك منذ توليه المسئولية يوم 2 مايو الماضي.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة فاركو في السادسة والنصف مساء السبت المقبل باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز