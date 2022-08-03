شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول هدافى الدوري المصرى قبل مواجهة الأهلى وفاركو الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتربع أحمد السيد زيزو، نجم الزمالك ومنتخب مصر، على عرش صدارة هدافى الدوري المصرى برصيد 14هدفاً قبل ختام الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة الليلة بمواجهة الاهلى مع فاركو باستاد الأهلى والسلام في التاسعة مساء.

وبدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشين ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 7 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المباراة المؤجلة بين الاهلى والاسماعيلى.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصرى

أحمد سيد زيزو (الزمالك) - 14 هدفا

مروان حمدي (سموحة) - 12 هدفا

كريستوفر مابولولو (الاتحاد السكندري) - 12 هدفا

جون إيبوكا (إنبي) – 11 هدف

مصطفى شلبي (إنبي) - 10 أهداف

أحمد رفعت (فيوتشر) - 9 أهداف

شادي حسين (سيراميكا) - 9 أهداف

نتيجة مواجهة الدور الأول بين الأهلى وفاركو

انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى وفاركو بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة الحادية عشرة للمسابقة باستاد الإسكندرية، سجل رباعية الأهلى كل من مجدى أفشة هدفين ومحمد شريف وحسين الشحات ولكل منهما هدف، وسجل أحمد إبراهيم الصغيرى هدف فاركو الوحيد.

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.