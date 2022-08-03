شكرا لقرائتكم خبر عن عرض إيطالي يتسبب في عرقلة صفقة باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق باريس سان جيرمان استعداداته لبداية الدوري الفرنسي الممتاز والذي سينطلق يوم الجمعة المقبل الموافق الخامس من أغسطس الجاري.

ومن المنتظر أن يفتتح باريس سان جيرمان مباريات الدوري الفرنسي بمباراة أمام كليرمون فوت يوم السبت المقبل في أولى لقاءات الفريق العاصمي بمسابقة الموسم الكروي الجديد.

باريس سان جيرماني ريد التعاقد مع نجم ليل الفرنسي

ووفقا لشبكة GFFN، فإن إدارة باريس سان جيرمان ترغب في التعاقد مع ريناتو سانشيز لاعب وسط ليل الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم الفريق قبل انطلاق الدوري الفرنسي.

وأضافت الشبكة بأن الإدارة نجحت في التوصل مع اللاعب على كافة التفاصيل ومع إدارة ليل أيضا وهناك رغبة قوية من اللاعب لخوض تجربة جديدة داخل النادي العاصمي في الموسم المقبل.

وعلى الرغم من ذلك، فأكدت الصحيفة أن هناك ما يعطل الصفقة حتى الآن وهو أن باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع اللاعب البرتغالي على سبيل الإعارة في ظل وجود العديد من العروض لشراء اللاعب بمبالغ كبيرة.

عرض ميلان الإيطالي يتسبب في عرقلة الصفقة

ونوهت الصحيفة بأن فريق ميلان الإيطالي هو الآخر يسعى لشراء اللاعب مقابل 12 مليون يورو وهو ما يجعل إدارة ليل الفرنسي تفكر من جديد قبل الموافقة على رحيل اللاعب لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأختمت الشبكة بأن الخلاف بين الإداراتين حول بيع اللاعب أو خروجه للإعارة فقط هو الذي يحول بين الفريق العاصمي وإتمام الصفقة، إلا أن المفاوضات حتى الآن مستمرة ومكثفة خلال الاسبوعين الماضيين.