شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يقرر الاستغناء عن رباعي الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق باريس سان جيرمان استعداداته لبداية الدوري الفرنسي الممتاز والذي سينطلق يوم الجمعة المقبل الموافق الخامس من أغسطس الجاري.

ومن المنتظر أن يفتتح باريس سان جيرمان مباريات الدوري الفرنسي بمباراة أمام كليرمون فوت يوم السبت المقبل في أولى لقاءات الفريق العاصمي بمسابقة الموسم الكروي الجديد.

باريس سان جيرمان يقرر الاستغناء عن رباعي الفريق

ولايزال المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الجديد كريستوف جالتيه، يواصل في وضع بصمته وطلباته فيما يخص قائمة اللاعبين قبل انطلاق المسابقة وانتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لبعض التقارير الصحفية، فإن باريس سان جيرمان سيقوم بالاستغناء عن 4 لاعبين دفعة واحدة في الفترة الحالية في ظل عملية الإحلال والتجديد التي يسعى الفريق في إقامتها.

ووفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية، فإن الرباعي هم إدريسا جاي وتيلو كيرير وفينالدوم وماورو إيكاردي.

وتابعت الصحيفة أن كل اللاعبين المذكور اسمائهم لديهم عروض خارجية واصبحوا قاب قوسين أو ادنى من الخروج من قائمة الفريق الموسم المقبل.

العروض المقدمة للاعبين

وأكدت الصحيفة أن هناك اهتمام بإيكاردي من جانب مونزا الفريق الصاعد مؤخرا للدوري الإيطالي، فيما أكدت أن هناك اهتمام قوي من روما الإيطالي بالتعاقد مع فينالدوم لاعب وسط باريس سان جيرمان.

فيما أضافت الصحيفة أن إيفرتون يريد التعاقد مع إدريسا جاي في حين يرغب فريق إشبيليه في إيجاد بديل لكوندي الذي رحل لصفوف برشلونة مؤخرا، والتعاقد مع مدافع جديد وتيلو كيرير أحد المرشحين هناك.