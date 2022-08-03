الامارات | شباب الأهلي يتعاقد مع أفضل لاعب سوري في قارة آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم اليوم الأربعاء عن تعاقدها مع اللاعب الدولي السوري عمر خريبين لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، قادماً من نادي الوحدة الذي سجل معه 15 هدفا و8 تمريرات حاسمة في الموسم الماضي.

وحصل خريبين (28 عاماً) عام 2017 على لقب هداف دوري أبطال آسيا، وجائزة أفضل لاعب في القارة، ليصبح أول لاعب سوري يفوز باللقب، وأول لاعب غير سعودي يفوز بالجائزة مع الهلال.

وسيكون شباب الأهلي النادي الاماراتي الثالث الذي يلعب له خريبين بعدما سبق له اللعب للظفرة أيضا موسم 2016-2017.

ويملك خريبين تجربة عربية حافلة، حيث كانت بدايته مع الوحدة الدمشقي (2009-2013)، انتقل بعدها الى القوة الجوية العراقي (2013-2015)، ثم مواطنه الميناء (2015-2016)، ومنه إلى الظفرة (2016-2017).

وكانت التجربة الأهم لخريبين مع الهلال السعودي الذي انتقل الى صفوفه في 2017. فاز معه بلقب الدوري ثلاث مرات أعوام 2017 و2018 و2020، ومسابقة الكأس مرة واحدة عام 2017، ودوري أبطال آسيا عام 2019، والكأس السوبر السعودي 2018.

كما اعير خريبين خلال فترة لعبه مع الهلال الى بيراميدز المصري في 2019.