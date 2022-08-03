شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تفاصيل مشادة رونالدو مع مدرب مانشستر يونايتد الجديد الهولندي تين هاج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شهدت مباراة مانشستر يونايتد الودية أمام رايو فاليكانو (1-1) الأحد الماضي مشادة بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والهولندي إريك تين هاج المدير الفني الجديد لـ "الشياطين الحمر".

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، بأن خلال فترة توقف قصيرة لمدة ثلاث دقائق من أجل شرب الماء، اقترب إريك تين هاج من رونالدو ووجه له بعض الملاحظات، ويبدو أن ذلك لم يرق للنجم البرتغالي، الذي بدأ بالإيماء وابتعد عن المدرب لخطوتين، ومن ثم عاد إلى الملعب.

تفايل مشادة رونالدو مع مدرب مانشستر يونايتد الجديد الهولندي تين هاج



وكان مانشستر يونايتد قد أبدى استياءه من تصرف رونالدو، الذي غادر ملعب "أولد ترافورد"، قبل أن تنتهي مباراة الفريق أمام رايو فايكانو (1-1) مساء الأحد.

وقالت صحيفة "ذا صن": "إدارة مانشستر تعتقد أن رونالدو وضع مثالا سيئا من خلال مغادرته الملعب، في وقت كان يطالب فيه المدرب الجديد إريك تين هاج بالتعاضد داخل الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد".

وشارك رونالدو أساسيا في المباراة أمام فاليكانو، تم استبداله في الشوط الأول، وبدلا من البقاء على مقاعد البدلاء، غادر "صاروخ ماديرا" الملعب قبل صافرة النهاية بعشر دقائق.



وذكرت عدة تقارير صحفية مؤخرا أن النجم البرتغالي، البالغ من العمر 37 عاما، والذي ينتهي عقده مع يونايتد عام 2023، يسعى لمغادرة مانشستر يونايتد هذا الصيف، لرغبته في اللعب مع أحد الأندية المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، التي يغيب عنها فريق "الشياطين الحمر"، بعد أن احتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي.

وكانت قد ترددت شائعات عن إمكانية انتقال رونالدو لعدة أندية من أبرزها بايرن ميونيخ الألماني، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي، ولكن جل هذه الأندية نفت اهتمامها بالتعاقد مع الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.

ولكن تين هاج نفى كل هذه الإشاعات، حيث قال إن "كريستيانو ليس للبيع، إنه جزء من خططنا. أنا أستعد للموسم المقبل معه".

وأوضح المدرب الهولندي "لقد تحدثت مع كريستيانو قبل التطرق إلى هذه المسألة (رحيله). خضنا نقاشا جيدا للغاية".

يذكر أن إريك تين هاج تولى مهمة تدريب مانشستر يونايتد هذا الصيف، ووقع على عقد حتى يونيو 2025.

كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد سيتعرض لعقوبة غير متوقعة لتخلفه عن معسكر فريقه التحضيري للموسم الجديد.



وكان كريستيانو رونالدو تغيب عن معسكرات مانشستر يونايتد التحضيرية في بانكوك، وتايلاند، وأستراليا، بسبب ما وصفه بالأسباب العائلية، وذلك بالتزامن مع انتشار تقارير حول رغبته في ترك قلعة أولد ترافورد.

وقالت صحيفة "الصن" البريطانية في تقرير لها إن رونالدو سيجلس على كرسي البدلاء مع انطلاق موسم مانشستر يونايتد الجديد الأسبوع المقبل، بناء على الرؤية الفنية للمدرب الهولندي إيريك تين هاج.

ويريد إيريك تين هاج أن يعتمد على ثلاثي هجومي مكون من جادون سانشو وأنطوني مارسيال وماركوس راشفورد، وهم الثلاثي الذي اعتمد عليه خلال فترة الإعداد، مما يعني أن كرسي البدلاء سيكون المكان الدائم للاعب صاحب الـ37 عامًا.

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره برايتون يوم الأحد المقبل في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج) بملعب أولد ترافورد.

ولن يكون أمرا مثل هذا مقبولا لدى رونالدو، الذي أبدى غضبه من قرار مماثل للمدرب الألماني السابق رالف رانجنيك الموسم الماضي ضد مانشستر سيتي في الديربي المحلي في مباراة خسرها فريقه 1-4، وأشعل ثورة في الفريق.

وكان رونالدو شارك لأول مرة مع تين هاج يوم الأحد الماضي في ودية ضد رايو فاليكانو الإسباني، لكنه دخل في خلاف مع المدرب أثناء توجيه الأخير له بعض التعليمات، بعدها استبدله تين هاج ليكون تغيير يونايتد الوحيد بين الشوطين.

خروج رونالدو من مانشستر يونايتد بين الشوطين تسبب في غضب اللاعب وتركه أرض الملعب قبل نهاية المباراة، مما أثار غضب إدارة يونايتد ضده، لكن لم يتم الإعلان عن هذا بشكل علني.

يذكر أن رونالدو حاول على مدار الصيف الحالي الرحيل عن مانشستر يونايتد رغم تبقي موسم في عقده مع النادي، وذلك لشعوره بالاستياء من تقاعس الإدارة وعدم إبرام صفقات قوية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فضلا عن غياب الفريق عن النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.