شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال غزال الكرة المصرية يحتفل بعيد ميلاده الـ31 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل عمرو جمال، مهاجم فاركو الحالى والأهلى السابق، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ31، فهو من مواليد 3 أغسطس 1991، ويعد عمرو جمال أحد أهم المهاجمين فى تاريخ الكرة المصرية بفضل موهبته وقدراته الفنية المتميزة، عمرو جمال أو غزال الأهلى، كما يلقبه محبوه، بدأ مشواره مع الفريق الأحمر، عندما خطفه مسئولو الأهلى من فريق الألومنيوم فى 2013 مقابل 300 ألف جنيه، ليقدم اللاعب مستوى متميزا فى قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.

وكان الغزال قد اقترب من الرحيل عن الأهلى إبان وجود محمد يوسف مديراً فنياً للأحمر، حيث استبعد اللاعب من حساباته لولا تدخل على ماهر والذى تنبأ بموهبة عمرو جمال وطالب بالإبقاء عليه.

استطاع الغزال أن يحجز مكاناً أساسياً فى تشكيلة الأهلي حتى انضم لمنتخب مصر فى 5 مارس 2014 تحت القيادة الفنية لشوقى غريب، فى مباراة البوسنة والهرسك الودية.

وتلقى عمرو جمال عرضاً من الزمالك إبان تولى حلمى طولان مهمة تدريب الفريق الأبيض، ولكنه تمسك بالاستمرار مع الأهلي.

وتعرض عمرو جمال لإصابة بالرباط الصليبى فى مباراة الأسيوطى بالدورى العام موسم 2014-2015، وهى الإصابة التى ساهمت فى تراجع مستوى اللاعب الذى غاب على إثرها ستة أشهر عن الملاعب.

أدى التغيير المستمر لمدربى الأهلى للتأثير على الغزال، الذى لم يشارك بشكل أساسى إلا فى مباريات قليلة بعد عودته من الإصابة، فمنذ 2013 تولى منصب المدير الفنى للقلعة الحمراء، 6 مدربين (محمد يوسف، وجاريدو، وفتحى مبروك، وبيسيرو، وعبد العزيز عبد الشافى، ومارتن يول).

لعب عمرو جمال 119 مباراة مع النادى الأهلى فى مختلف البطولات وسجل 35 هدفًا، حيث خاض 68 مباراة في الدوري الممتاز، وسجل 18 هدفًا، بينما لعب 14 مباراة في بطولة كأس مصر، وسجل 6 أهداف، ولعب 33 مباراة في البطولات الإفريقية وسجل 11 هدفًا.

كما لعب عمرو جمال مباراة وحيدة في بطولة السوبر المحلي، ومباراة في كأس العالم للأندية، ومباراتين في البطولة العربية، لكنه لم يسجل أي أهداف.

حقق "الغزال" لقب بطولة الدوري الممتاز 3 مرات مع الأهلي مواسم 2013 / 2014، 2015 / 2016، 2016 / 2017، ولقب كأس مصر، ولقب السوبر المصري المصري 2014 / 2015، ولقب بطولة دوري أبطال إفريقيا 2012 / 2013، وكأس السوبر الافريقي 2013 / 2014، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية 2014.

لعب عمرو جمال معارًا مع فريق بيدفيست ويتس الجنوب إفريقي من أغسطس 2017 وحتي مارس 2018، وخاض مع الفريق 19 مباراة بواقع (1485 دقيقة لعب)، وسجل 5 أهداف وصنع هدف وحيد وحصل على بطاقة صفراء وحيدة.

وتوج "الغزال" بكأس جنوب أفريقيا مع بيدفيست موسم 2017 / 2018، وحصل على جائزة أفضل لاعب بالبطولة.

خاض عمرو جمال تجربة احترافية فى الدورى الفنلندى مع فريق هلسنكي في الفترة من مارس إلي يوليو 2018، وشارك في 15 مباراة مع الفريق الفنلندي، وسجل هدف وصنع هدف خلال (424 دقيقة لعب فعلية).

وانتقل عمرو جمال لصفوف طلائع الجيش منذ موسمين ليعود لدائرة التألق من جديد بعدما سجل 14 هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى في 65 مباراة ، ثم انتقل الغزال لصفوف فاركو ليشارك في 11 مباراة سجل هدفين فى 826 دقيقة لعب قبل أن يتعرض للإصابة بالرباط الصليبى.

وإجمالا شارك عمرو جمال فى 212 مباراة، ولعب 13111 دقيقة وسجل 52 هدفا وصنع 18 هدف وتلقى 24 إنذارا ونال بطاقة حمراء وحيدة، وشارك مع منتخب مصر في 19 مباراة دولية وسجل ثلاثة أهداف دولية.