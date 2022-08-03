شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة أحمد الغندور قبل مواجهة فاركو الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مباراة الأهلى وفاركو فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

وقررت لجنة الحكام اختيار أحمد الغندور حكم ساحة لمباراة الأهلى وفاركو ويعاونه أحمد حسام وهانى عبد الفتاح مساعدين، مبروك نبيل حكم رابع، محمود عاشور حكم فيديو، أسامة السيد مساعد حكم فيديو.

ويحل الأهلى فى المركز الثالث برصيد 55 نقطة بفارق 11 نقطة عن الزمالك المتصدر، علما بأن الأحمر يملك مباراتين أقل، بينما يأتي فاركو في المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

وسبق وأدار أحمد الغندور 13 مباراة للأهلى حقق الفوز فى 11 لقاء منها وتعادل سلبياً فى مباراتين ولم يخسر، وكانت آخر مباراة أدارها أحمد الغندور للأهلى أمام الاتحاد السكندرى بالجولة الثانية عشرة لدورى هذا الموسم، وفاز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله ميكيسونى، وأهدر بيرسى تاو ركلة جزاء خلال المباراة.

وسبق وأدار أحمد الغندور مباراة بين الأهلى والمقاولون أيضاً وفاز بها الأهلى 2-0 وأشهر الكارت الأحمر فى وجه رامى ربيعة مدافع المارد الأحمر بعد حصوله على الانذار الثانى.