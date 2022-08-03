شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة وحيدة جمعت الأهلى مع فاركو قبل صدام الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع نظيره فاركو على استاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية.

انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى وفاركو بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة الحادية عشرة للمسابقة باستاد الإسكندرية، سجل رباعية الأهلى كل من مجدى أفشة هدفين ومحمد شريف وحسين الشحات، ولكل منهم هدف، وسجل أحمد إبراهيم الصغيرى هدف فاركو الوحيد.

وتعد أبرز غيابات الأهلى عن مباراة فاركو، عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى ومحمد شريف إصابة في العضلة الضامة وأحمد نبيل كوكا إصابة في العضلة الخلفية وحسين الشحات للإصابة فى الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة فى قطر وعمرو السولية بسبب تمزق العضلة الخلفية وأحمد عبد القادر بسبب تمزق الخلفية، بالإضافة لغياب كريم فؤاد وحمدى فتحى بسبب الإيقاف.