شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يمد فترة القيد للمراحل السنية عدا الدرجة الأولى حتى 15 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة مد فترة قيد اللاعبين لجميع المراحل السنية المختلفة عدا الدرجة الأولى حتى يوم 15 أغسطس الجارى، وكان من المقرر انتهاء فترة قيد المراحل السنية يوم 31 يوليو الماضى، قبل أن يتم مد فترة القيد مجددا.

من ناحية أخرى اشترط اتحاد الكرة الطائرة على الأندية ضرورة تقديم الكشف الطبى لجميع اللاعبين فى جميع المراحل عند تقديم أوراق التسجيل، وطالب اتحاد الطائرة الأندية بتوقيع الكشف الطبى مع بداية كل موسم على جميع اللاعبين، سواء الجدد أو القدامى، بناءً على تعليمات اللجنة الأولمبية.

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، الأندية بقيمة شراء توثيق عقود اللاعبين فى الموسم الجديد، وبلغت قيمة توثيق عقد اللاعب 50 جنيها وقيمة توثيق إعارة اللاعب 50 جنيها مع سداد نفس القيمة حال توثيق التعاقد مع مدرب أو توثيق تجديد عقد لاعب حالى بالفريق أو توثيق استمارة إنهاء التعاقد، فيما تضاف على القيمة المذكورة 14%؜ من قيمة كل عقد.