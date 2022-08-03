شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول الدورى المصرى قبل مواجهة الأهلى وفاركو الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز بمواجهة الأهلى مع فاركو باستاد الأهلى والسلام فى التاسعة مساء.

وبدأ العد التنازلى قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشين ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 7 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المباراة المؤجلة بين الأهلى والإسماعيلى.

الزمالك - 66 نقطة

بيراميدز - 59 نقطة

الأهلى - 55 نقطة

فيوتشر - 45 نقطة

طلائع الجيش - 44 نقطة





نتيجة مواجهة الدور الأول بين الأهلى وفاركوانتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى وفاركو بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة الحادية عشرة للمسابقة باستاد الإسكندرية، سجل رباعية الأهلى كل من مجدى أفشة هدفين ومحمد شريف وحسين الشحات ولكل منهما هدف، وسجل أحمد إبراهيم الصغيرى هدف فاركو الوحيد.





القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرىتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.