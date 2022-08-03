شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفتح ملف تمديد تعاقد أحمد مدبولى قبل إغراءات الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى ملف تمديد تعاقد أحمد مدبولى صانع ألعاب الفريق، والذى ينتهى فى صيف 2023، وذلك بعد تألق اللاعب مع الدراويش بشكل لافت للنظر ومساهمته فى إنقاذ الفريق الأصفر من مغبة الهبوط للقسم الثانى.

ويأمل مسئولو الإسماعيلى فى إقناع أحمد مدبولى بتمديد تعاقده والاستمرار مع القلعة الصفراء خوفاً من تلقى اللاعب عروضا مغرية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واستطاع أحمد مدبولى أن يصبح أحد الركائز الأساسية للإسماعيلى بالرغم من تغيير عدد من مدربين خلال السنوات الماضية من خلال المشاركة بصفة مستمرة فى جميع البطولات المحلية والعربية، حيث شارك صانع ألعاب الدراويش الشاب فى 92 مباراة بواقع 5650 دقيقة، سجل 8 أهداف وصنع 16 هدفًا.

الدورى العام : 77 مباراة بواقع 4764 دقيقة، سجل 6 أهداف وصنع 16 هدفًا.

كأس مصر : 4 مباريات بواقع 263 دقيقة.

كأس رابطة الأندية المحترفة : 5 مباريات بواقع 234 دقيقة.

البطولة العربية : 6 مباريات بواقع 389 دقيقة سجل هدفين.