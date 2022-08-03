شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد عواد يرتدي قفاز الإجادة في حماية العرين الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موسم مميز يقدمه محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، في حماية العرين الأبيض، منذ أن منحه البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب القلعة البيضاء، الثقة الكاملة لتولي مسؤولية حراسة المرمى، بعد انتهاء علاقة الزمالك بمحمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق السابق.

وأثبت محمد عواد أنه على قدر المسئولية في تولي المهمة، ليقود فريقه إلى تحقيق نتائج مميزة في بطولة الدوري، ويقترب مع زملائه من حصد اللقب للعام الثاني على التوالي.

صاحب الـ 30 عاماً، شارك مع الزمالك في 15 مباراة حتى الآن، حافظ خلالهم على نظافة شباكه فى 8 مباريات، واستقبل 10 أهداف، فقط، ونجح في التصدي لعدد من ركلات الجزاء سواء في مسابقة الدوري أو كأس مصر.

وانضم محمد عواد إلى نادي الزمالك في 2018/2019، قادماً من نادي الوحدة الإماراتي، وشارك عواد مع الفريق الأبيض في 40 مباراة منذ انضمامه إلى الفريق، حافظ على نظافة شباكه في 19 مباراة، واستقبل 33 هدفاً.

ولم يعرف محمد عواد طعم التتويج بالألقاب إلا مع نادي الزمالك، حيث حصد 3 بطولات، بواقع، بطولة واحدة بالدوري العام الموسم الماضي، وبطولتي كأس مصر.



محمد عواد



محمد عواد فى الجيم



محمد عواد



محمد عواد



محمد عواد (6)



محمد عواد