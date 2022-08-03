"5 تغييرات".. تشكيل الأهلي المتوقع ضد فاركو بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

استقر البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على التشكيل الذي سيلعب به مباراة فاركو، في اللقاء الذي يقام مساء اليوم الأربعاء، ضمن الأسبوع الـ28 بمسابقة دوري We المصري.

ومن المقرر أن يقوم سواريش بإجراء عدة تغييرات في التشكيل بعد مباراة المقاولون العرب الأخيرة والتي انتهت بنتيجة التعادل السلبي، ضمن الأسبوع المؤجل عن الجولة 21.

ويشهد تشكيل الأهلي ظهور محمد عبد المنعم ليكون على حساب ياسر إبراهيم، ويلعب محمد هاني بدلاً من كريم فؤاد والذي يغيب بداعي الإيقاف لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة.

وسط الملعب، سيشهد إجراء تغييرًا من خلال الدفع بمحمود متولي بدلاً من حمدي فتحي.

وفي الجانب الهجومي، سيعود بيرسي تاو بعد غيابه طوال الفترة الماضية للإصابة، ليكون على حساب أحمد عبد القادر والذي يغيب بداعي الإصابة، كما يقود حسام حسن الهجوم بديلاً لصلاح محسن والذي يغيب للإصابة أيضًا.

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسط الدفاعي: محمود متولي - أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: بيرسي تاو - محمد مجدي "أفشة" - لويس ميكيسوني.

خط الهجوم: حسام حسن.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 55 نقطة بفارق 11 نقطة عن الزمالك، لكن يمتلك الفريق الأحمر مباراة مؤجلة ضد الإسماعيلي.

في المقابل، يتواجد فاركو في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 35 نقطة.