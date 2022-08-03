موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو بالدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

يلتقي النادي الأهلي اليوم الأربعاء، نظيره فاركو ضمن منفاسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر بطولة الدوري.

ومن المقرر أن يقام اللقاء علىى ملعب الأهلي "WE" السلام في تمام التاسعة مساء، ويتم نقله عبر قناة أون تايم سبورت العامة.

الجدير بالذكر أن الأهلي يقبع في المركز الثالث خلف الزمالك وبيراميدز على الترتيب، برصيد 55 نقطة جمعها من 26 مباراة.

وشهدت قائمة الأهلي عودة الثلاثي محمد عبد المنعم وبيرسي تاو محمد هاني، بعد تعافيهما من الإصابة.

وعرفت القائمة ظهور وجه جديد وهو محمد أشرف الذي يلعب في خط الدفاع كظهير أيسر.

ويغيب الثنائي حمدي فتحي وكريم فؤاد بسبب الإيقاف، لحصولهما على 3 إنذارات.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة فاركو كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود وحيد وعلي ‏معلول ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ‏ومحمد أشرف.

خط الوسط: وليد سليمان وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة ومحمد محمود وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني ومحمد فخري وزياد طارق.

خط الهجوم: حسام حسن.