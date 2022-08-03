شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن استعادة الانتصارات أمام فاركو بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء مباراة صعبة، حينما يستضيف نظيره فريق فاركو على ستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية.

يدخل المارد الأحمر مباراة الليلة بحثاً عن استعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل السلبى مع المقاولون العرب في الجولة الأخيرة للمسابقة، في المقابل خسر فاركو من طلائع الجيش بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 55 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 51 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف ، فيما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 35 نقطة، بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 8 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدف.

وطالب البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلى لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لتحقيق فوز مهم في محاولة تصحيح المسار المحلى وانتظار تعثر الزمالك لإعتلاء صدارة المسابقة ضمن خطة إستعادة درع الدوري الذى فقده المارد الأحمر في الموسم الماضى لصالح الفارس الأبيض.

ويسعى سواريز لتحقيقه فوزه الرابع في مسابقة الدوري بعدما تعادل سلبياً مع الجونة وفاز على فيوتشر برباعية دون رد وخسر من بيراميدز بهدفين دون رد بينما حقق فوزاً مع الاهلى بكأس مصر على حساب بتروجت وخسر من الزمالك بهدفين مقابل هدف في النهائي ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم على المقاصة بهدف دون رد ثم تعادل سلبياً مع المقاولون العرب.

يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وعمرو السولية وحسين الشحات ومحمد شريف وأحمد عبد القادر وصلاح محسن عن الأهلى في مباراة فاركو بسبب الإصابة ويغيب كريم فؤاد وحمدى فتحى بسبب الايقاف، فيما يعود محمد هانى بعد انتهاء الإيقاف.

انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى والمقاولون العرب بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة الحادية عشرة للمسابقة باستاد الإسكندرية، سجل رباعية الأهلى كل من مجدى أفشة هدفين ومحمد شريف وحسين الشحات ولكل منهما هدف، وسجل أحمد إبراهيم الصغيرى هدف فاركو الوحيد.

في المقابل ، طالب البرتغالى نونو الميدا المدير الفني لفاركو لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجايبة لتحسين موقعهم في جدول الدوري في ظل إشتعال المنافسة في الأسابيع الأخيرة للمسابقة، يستعيد فريق فاركو ، جهود نجمه محمد صبحى حارس المرمى فى مباراة الأهلى، بعد انتهاء الإيقاف، وغاب محمد صبحى عن تشكيل فاركو فى مباراته الأخيرة أمام طلائع الجيش والتى خسرها بهدف دون رد بعد حصوله على كارت أحمر فى مباراة انبى بالجولة التى تسبقها.

بدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 7 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى للمباراة المؤجلة للأهلى مع الاسماعيلى.